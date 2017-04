Netflix lanzará nuevas temporadas y series en mayo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Casi a punto de llegar a la mitad de año, parece ser que Netflix lanzará algunas de sus “cartas” más fuertes en mayo, mes en el que estrenará las nuevas temporadas de algunas de sus más aclamadas series, sin dejar de lado, algunas otras que tratarán de ser las nuevas favoritas de los espectadores.



Tras más de un año de espera las ahora hermanas Wachowski regresan a la plataforma online el 5 de mayo para presentar la segunda temporada de su aclamado show “Sense8”, cuya probadita se pudo apreciar en el especial navideño que lanzaron en diciembre pasado.



La serie sigue la vida de ocho individuos en diversas partes del globo terráqueo, quienes, tras una fatídica muerte, se encuentran conectados mental y emocionalmente.







Siete días más tarde, el 12 del mismo mes, el comediante Aziz Ansari estrena la segunda temporada de la serie “Master of none”, serie bien recibida por la crítica, quien la ha entregado un Emmy, un Critic Choice Award y un American Film Institute Awards.



El show de comedia regresa con diez capítulos más en los que se podrá observar como un actor sin mucho futuro (Ansari) trata de lograr el éxito y reconocimiento a través de la comedia.







El género de la comedia seguirá reinando en la plataforma, pues el 19, regresa “Unbreakable Kimmy Schmidt” para presentar su tercera temporada que sigue la vida de una joven que tras vivir enclaustrada en un búnker subterráneo es librada para buscarse la vida en un Nueva York Actual.



La serie producida por Ellie Kemper y Tina Fey, mostrará en esta nueva entrega como la protagonista Kimmy (Ellie Kemper) decide entrar en la universidad, pero tendrá que averiguar a cual ir y cómo pagarla.







Entre las novedades que mayo traerá esta la serie “Ana”, que el día 12 buscará complacer a la audiencia con esta miniserie basada en la novela Ana de las tejas verdes. La trama contará la vida de Anne Shirley, una pequeña huérfana que, tras pasar una infancia entre orfanatos y casas de adopción, se va a vivir con una anciana y su hermano.







El entretenimiento para los más grandes llegará de la mano de la caricatura para adultos “F is for family”, proyecto producido por Vince Vaughn, que tras tener una primera temporada creada para internet, Netflix ha decidido producir la segunda que estrena el 30.







Tras tener una aceptación decoroso durante su primera temporada, la serie “The Last Kingdom”, producida originalmente por la BBC, regresa para una segunda entrega, la cual es co producida en esta ocasión junto a Netflix.



La serie es un drama histórico de la Gran Bretaña medieval que se basa en las novelas "The Saxon Stories" de Bernard Cornwell.







Una de las cartas fuertes no solo del mes sino de la plataforma online es “House of cards” y el 30 de mayo será el día que los fans en todo el mundo puedan presenciar la quinta temporada de este drama político protagonizado por Kevin Spacey.



En esta ocasión la serie se enfocará en el camino que tendrá que pasar Frank Underwood en su intento de reelegirse como presidente de Estados Unidos.