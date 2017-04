Galilea Montijo evita opinar sobre Cuauhtémoc Blanco

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La conductora Galilea Montijo evitó opinar sobre Cuauhtémoc Blanco, con quien sostuvo una relación amorosa hace años y estuvo comprometida.



Después de acudir como invitada al programa “Miembros al aire”, Montijo fue abordada por algunos reporteros, quienes le preguntaron su opinión acerca de Blanco, alcalde de Cuernavaca, que fue vinculado al homicidio de un empresario.



“Si no hablé en mi momento, menos ahora. ¿Qué opino?, que no debo opinar nada. La verdad es que estoy metidísima en mi casa, con mi familia, trabajando y yo de relaciones pasadas no opino”, dijo Galilea en declaraciones que reprodujo el programa “Todo para la Mujer”.



Comentó que desconocía la situación de Blanco “y es muy feo opinar de lo que uno no sabe. No tengo idea, no sé, cosas políticas la verdad es que ni de mi marido me he metido”.



Montijo indicó que no tiene intenciones de entrar al mundo de la política. “Lo mío es el chisme, el espectáculo, la bailada, la cantada, el tubo (comentó entre risas), pero lo mío no es la política”.