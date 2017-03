VIDEO: Serj Tankian canta en concierto de Game Of Thrones

(GH)

My friend Ramin Djawadi, composer of Game Of Thrones, and I playing cars? OR Prepping for the #GameofThronesLive show at the @TheForum pic.twitter.com/zYqKbmeZJa — Serj Tankian (@serjtankian) 22 de marzo de 2017

"Game Of Thrones Live Concert Experience" hizo su presentación en The Forum, en Los Ángeles el pasado viernes, con las actuaciones sinfónicas de muchos de los arreglos populares del show, informó Alt Press Los fanáticos en Los Ángeles recibieron una aparición especial del líder de System Of A Down, Serj Tankian, quien agració el escenario interpretando "The Rains of Castamere".El músico tuiteó al respecto dos días antes del show:"The Game Of Thrones Live Concert Experience" inició su gira por Estados Unidos en febrero, y está dirigida por Ramin Djawadi (quien aparece en el tuit de Tankian). También ha compuesto para películas como Pacific Rim y la también popular serie de HBO, Westworld.