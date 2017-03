¡Liam Payne y Cheryl Cole ya son padres!

(GH)

El integrante de One Direction y la ex integrante de Girls Aloud confirmaron a través de sus cuentas de Instagram que su bebé nació el 22 de marzo y que fue niño, informó E! News En la imagen Liam se puede ver cargando al pequeño con mucho cuidado, acompañada de conmovedores mensajes de ambos intérpretes."Mis amigos y mi familia saben que pocas veces me quedo sin palabras... Wow!", escribió Liam en su cuenta. "Estoy sumamente feliz de recibir a nuestro pequeño bebé, es un momento que nunca olvidaré... Por mucho este es mi recuerdo más especial"... Morimos de amor.Mientras que Cheryl Cole compartió el siguiente mensaje: "El miércoles 22 de marzo Liam y yo nos convertimos en padres de un hermoso y saludable bebé... Es como un sueño. Aunque él todavía no tenga un nombre, se ha encargado de robar nuestros corazones. Estamos profundamente enamorados y felices con su llegada. Feliz Día de las Madres a todas las mamás del mundo. A partir de ahora este día tendrá un significado totalmente diferente para mí".