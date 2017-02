Demanda Miss Puebla a Lupita Jones

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Nuestra Belleza Puebla 2016, Diana Leal, demandó a la organizadora del concurso Nuestra Belleza México, Lupita Jones, y al representante en Puebla, Jorge Maceda, por incumplimiento de contrato.



Según la revista Proceso, la modelo fue destituida por discriminación, ya que es de origen mixteco, por lo que acudió a la Junta de Conciliación y Arbitraje para levantar una queja.



El miércoles, la Junta Especial Número 6 dictaminó que Nuestra Belleza Puebla no puede sustituirla, por lo que ahora se encuentran en un problema porque ya pusieron a una nueva chica en lugar de Diana, llamada Carmen Cabildo.



Fue en noviembre cuando fue destituida por presuntamente ser indisciplinada, pero ella aseguró que le quitaron la corona por sus rasgos mixtecos.



En entrevista con el medio Parabólica en Red, la chica de 19 años contó todo el proceso que vivió, desde que ganó hasta ahora que interpuso la demanda.



“El día que me quitaron el cetro fue 17 de noviembre, desde esa fecha yo traté de comunicarme con Lupita Jones para mostrarle cómo estaba el caso y las cosas y nunca pude tener comunicación con ella”.



Leal dio más detalles de la demanda laboral, la cual parece que la gente de Nuestra Belleza Puebla ha violado.



“Tenemos una demanda en proceso, es laboral, se supone que Carmen Cabildo, quien es sustituta mía de Nuestra Belleza, no debería de estar en la concentración”, finalizó.