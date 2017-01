Muere Butch Trucks miembro fundador de The Allman Brothers

NASHVILLE, Tennesee(AP )

El baterista Butch Trucks, uno de los miembros fundadores de The Allman Brothers Band, una de las agrupaciones que ayudó a definir el sonido el rock del sur de Estados Unidos, murió a los 69 años.



Page Stallings, el agente de contratación de Trucks, dijo que el músico falleció el martes en su casa en West Palm Beach, Florida. Stallings desconocía la causa de la muerte.



Trucks fue uno de los dos bateristas originales, junto con Jai Johanny "Jaimoe" Johanson, que ayudaron a conformar los ritmos para The Allman Brothers. Creada en 1969 y encabezada por Duane y Gregg Allman, la banda incorporaba blues, rock, country y jazz.



Originario de Jacksonville, Trucks se unió a los hermanos Allman para conformar el grupo, que incluía al guitarrista Dickey Betts y el bajista Berry Oakley. Juntos se mudaron a Macon, Georgia, para realizar su primer álbum con Capricorn Records.

En un comunicado enviado el miércoles, Gregg Allman lamentó la pérdida de su viejo amigo y colega.



"Mi corazón está roto, he perdido otro hermano y me duele más allá de lo que pueden expresar las palabras. Butch y yo nos conocimos cuando éramos adolescentes y fuimos compañeros en la banda por 45 años. Era un gran hombre y un gran baterista, lo voy a extrañar siempre. Descansa en paz hermano Butch", dijo Allman.



Ambos bateristas mezclaban sus estilos individuales, el de Trucks era considerado directo, con un ritmo continuo, mientras que el Johanson tenía influencias de R&B y jazz.