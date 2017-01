'La la land' acapara nominaciones al Óscar 2017

MEXICALI, Baja California(GH)

“La La Land: Una historia de amor” se consolidó como la cinta favorita de la temporada de premios en cine, al ser la más nominada de 2016 a los premios Óscar.



El musical de Damien Chazelle tiene catorce postulaciones a los Premios de la Academia, un récord que comparte con las cintas “Titanic” y “La malvada” (All About Eve).



Entre las categorías a las que aspira se encuentran Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz (Emma Stone), Mejor Actor (Ryan Gosling) y Mejor Guion Original. Además, dos de sus temas, "Audition (The Fools Who Dream)" y "City of Stars", fueron nominados a Mejor Canción Original.



Así, la película protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling se posicionó como la favorita en las nominaciones a los premios Óscar 2017, de acuerdo con la lista dada a conocer ayer por la mañana por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.



Repite acaparamiento

La cinta ya había batido récord en la gala de los Globos de Oro donde se llevó siete preseas y ya auguraba ser la favorita del Óscar para su edición numero 89, lo que se confirmó con estas nominaciones.



Esta no sería la primera vez que una película en la gala de los Óscar acumule semejante cantidad de postulaciones ya que en 1950 “All about Eve” y “Titanic” en 1997, figuraron como candidatas de 14 categorías de las 24 expuestas ante la critica.



La película "Moonlight", polémica por su temática y próximamente estrenada en este País, recibió ocho nominaciones, entre ellas de las más importantes o principales que incluyen Mejor Película y expone a Barry Jenkins como posible Mejor Director.



Otro detalle a destacar fue la nominación al mexicano Rodrigo Prieto a la Mejor Fotografía de la cinta “Silence” dirigida por el legendario Martin Scorsese. En caso de que el cinematógrafo obtuviera esta presea, sería el cuarto año consecutivo que un mexicano se llevara el Óscar en esta categoría. Cabe mencionar que anteriormente Emmanuel Lubezki obtuvo el premio por “Gravity”, “The Revenant” y “Birdman”.



El importante evento que hace honor a lo mejor del séptimo arte a nivel mundial se realizará en el Teatro Dolby de Los Ángeles California y será conducida por Jimmy Kimmel, quien realizará este trabajo por primera vez.



Parece que la tendencia a la conducción de este evento se inclina hacia la comedia ya que el año pasado la hizo el conocido actor Chris Rock con buena aceptación.



Al detalle

89 entrega de los Premios Óscar

Fecha: 26 de febrero

Lugar: Teatro Dolby en Los Ángeles California



PARA SABER

-La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) se encarga de decidir cada premio, en total la conforman 6 mil miembros.



-A este selecto grupo lo conforman profesionales del cine, entre ellos directores, actores, guionistas, directores de fotografía entre otros.



-“La La Land” es la película con más nominaciones en esta edición, donde acumula 14 postulaciones. La cinta será estrenada en este país a partir del 3 de febrero, esto de acuerdo a la distribuidora de cine Corazón Films.



-La cinematografía de “Silence”, del director Martin Scorsese fue comandada por el mexicano Rodrigo Prieto, quien anteriormente estuvo a cargo de la fotografía de “Amores perros”, “21 gramos”, “El Lobo de Wall Street” y “Passengers”.