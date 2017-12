CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En Hollywood lo que sobran son estrellas… o eso parece. Hay quienes cumplen con los cánones “generales” de belleza y además son talentosas. También están las que sólo son buenas actrices, y las que sólo son una cara bonita con un cuerpo envidiable.



Una de las que se encuentra en este último grupo es Eva Mendes, quien está celebrando 43 años de edad. Sí, es una de las mujeres más envidiadas en la actualidad, pero nada más y nada menos porque se convirtió en la flamante pareja de Ryan Gosling.



Pero, aparte de esto y de su envidiable cuerpo ¿cuál es su aporte al mundo del cine? ¿tiene alguna interpretación que haya marcado su carrera histriónica? Simple y sencillamente NO…



Pero no es la única, en este gremio abundan las actrices que son de bajo perfil. Mujeres cuyo paso por Hollywood ha sido bastante gris… Aquí ¡te decimos quienes son!



Jessica Biel

¿Realmente hay un papel que ella haya desempeñado con maestría? Ni en “Blade” ni en “El Ilusionista” logró destacar. Es una de las chicas más grises de Hollywood.



Mila Kunis

Nació en Ucrania pero creció en Estados Unidos. Ganó fama como Jackie en la serie “That '70s Show” y le siguieron cintas como “Amigos con Beneficios” o “Ted”. Su participación más relevante fue en “El Cisne Negro”, pero ni siquiera fue la protagonista.



Eva Mendes

Tal pareciera que su mayor talento es ser la esposa de Ryan Gosling y tener un buen cuerpo. Ha aparecido en varias cintas palomeras, como “Hitch”, “The Place Beyond the Pines” y “Rápidos y Furiosos”, pero nada memorable.



Dakota Johnson

La hija de Melanie Griffith es la encargada de dar vida a Anastacia Steele en “50 Sombras de Grey” y su secuela. Pero… ¿alguien la recuerda por algún otro de sus trabajos?



Amber Heard

Es dueña de una sensualidad impresionante, pero aunque la vimos en “Diario de un seductor” y “La chica danesa”, lo que resalta es su belleza, no su talento interpretativo.



Kirsten Dunst

Ni la larga lista de cintas que ha protagonizado le ayudan. La vimos en “Jumanji”, en “Las vírgenes suicidas”, en “Triunfos robados” y hasta en “Spider-man” interpretando a Mary Jane Watson, pero ni así logra convencer.



Katie Holmes

Sí, apareció en “Batman Inicia” y en la popular serie “Dawson's Creek”, pero de todas sus películas, no hay una que marque su carrera. Si no fuera por su matrimonio y posterior divorcio con Tom Cruise, no hablarían mucho de ella.



Hilary Duff

Su oportunidad llegó con la serie de Lizzie McGuire, de la que luego hizo una película. Ha hecho un montón de cintas como “La Nueva Cenicienta” o “Más barato por docena”, pero son de esos papeles sin peso que podría haber representado cualquiera. Ni buena cantante ni buena actriz.



Jennifer Carpenter

Su papel más destacado es Debra Morgan en “Dexter”, además de su protagónico en “El exorcismo de Emily Rose”, pero a sus 37 años de edad, esta mujer nada más no logra despuntar.



Elizabeth "Busy" Philipps

Parece que las películas palomeras son lo mejor que puede hacer. Una de las más exitosas en las que participó fue “¿Y dónde están las rubias?” Imaginate cómo estarán las otras cintas...