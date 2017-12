CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La mayoría recordamos a Charlie Brown y en estas épocas navideñas, se nos viene a la mente “Una Navidad de Charlie Brown”, un episodio de navidad muy clásico. El pasado 13 de diciembre, la embajada de Estados Unidos en México publicó un tweet:



“Una Navidad de Charlie Brown” es uno de los más clásicos y conmovedores especiales navideños estadounidenses. ¿Sabías que el animador era mexicano? José Cuauhtémoc “Bill” Meléndez nació en Sonora. Ante el éxito del especial animó otros 75 episodios de los personajes de Shultz.



“Bill” fue un animador, director de cine y productor conocido por sus dibujos animados en Warner Brothers y por la serie Charlie Brown, en la cual hacía la voz de Snoopy y de Woodstock.



Él estudió en escuelas públicas en Douglas, Arizona y más tarde en el Chouinard Arts Institute, ahora el Instituto de las Artes en California.



En 1938, Walt Disney lo contrató para trabajar en cortometrajes animados y en películas como Bambi, Dumbo y Fantasía. Tiempo después se sumó al equipo de Leon Schlesinger en los estudios de Warner Brothers.



Animó varios cortometrajes de Bugs Bunny y del Pato Lucas. UPA (United Productions of America) lo incluyó en su nómina en 1948 y con esa compañía trabajó en Gerald McBoing-Boing y Madeline.



Luego de diez años con ambas casas productoras, él fundó su propia compañía en 1964: Bill Melendez Productions, la cual presentó al público “Una Navidad de Charlie Brown”, episodio especial de Navidad por el cual ganó un Premio Emmy un premio George Foster Peabody.



“Bill” trabajó en más de 75 capítulos en la serie de Carlitos, así como en la miniserie This is America, Charlie Brown y cuatro largometrajes.



Él falleció el 2 de septiembre de 2008, pero dejó un gran legado en la animación.



A continuación, te dejamos algunos datos curiosos de la tira cómica:



1. Charlie Brown no logró aprender jugar futbol americano aunque se hayan publicado 17 mil 897 cómics.



2. Su cumpleaños, según la tira es el 30 de octubre. En las primeras tiras originales de Peanuts, se insinúa que se año de nacimiento fue en 1946, según información de una tira publicada el 3 de noviembre de 1950.



3. Los ejecutivos de la CBS odiaban el episodio de Navidad y el mundo estuvo a punto de no conocerlo.



4. La cantante Fergie participó en el episodio “Snoopy se casa”. Fue la voz de Sally Brown para los especiales de televisión y para el show de Charly Brown y Snoopy.



5. El papá del creador de Charlie Brown fue un barbero, la igual que el papá del personaje.



6. Su perrito se llamaba Snoopy y fue la mascota oficial de la NASA durante la misión del Apollo 11. El modelo de excursión lunar se llamó Snoopy y el módulo de comando, Charlie Brown.



7. Charles Schulz, el creador de Charlie Brown, tenía un perro de color blanco y negro llamado Spike, el cual inspiró al artista para crear al hermano de Snoopy en la tira cómica.



8. Schulz murió unas horas antes de que su última tira cómica fuese publicada el 12 de febrero de 2000.