Lars Von Trier revela logo de su nueva película

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El director de cine y guionista danés Lars Von Trier reveló el logo de su próxima película como un regalo de Navidad para sus seguidores.



La cinta llevará por nombre “The House That Jack Built (La Casa Que Jack Construyó)” y se estrenará en 2018.



Lars Von Trier es famoso por ser el creador de algunas cintas crudas, como Dancer In The Dark, protagonizada por la cantante Björk, o DogVille, que cuenta con la actuación de Nicole Kidman.



Las últimas obras de Von Trier (Antichrist, Melancholia y Nymphomaniac) forman parte de su “Trilogía de la Depresión”.



Asimismo, Von Trier es uno de los creadores e impulsores del movimiento cinematográfico “Dogma 95”.



El artista también es recordado por haber lanzado comentarios polémicos sobre Hitler, durante la presentación de Melancholia, en el festival de Cannes, película que llevó al límite a Kirsten Dunst y Charlotte Gainsbourg.



En redes sociales, Lars Von Trier también invitó a sus fans a seguir la página de Facebook de su nuevo proyecto, en donde compartirá material especial, detalles de la realización, así como videos y fotografías.



Como puede verse en el sitio web, la cinta contará la historia de un asesino y en ella actuarán Matt Dillon y Bruno Ganz.