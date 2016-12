Envían mensajes de pronta recuperación a Carrie Fisher

NUEVA YORK, EU(AP)

Muchas personas enviaron mensajes de buenos deseos a la actriz Carrie Fisher, quien en la víspera de Navidad se encontraba en un hospital de Los Ángeles después de sufrir una emergencia médica.



“¡La princesa Leia puede sobrevivir a cualquier cosa!”, escribió un fan en Twitter.



“Espera, Carrie Fisher, te llevaremos al 2017 con nosotros”, escribió otro.



Su co estrella de Star Wars, Mark Hamill, dijo que estaba “enviando todo nuestro amor”.



Todd Fisher, el hermano de la actriz, dijo el viernes por la noche que su hermana estaba recibiendo un excelente cuidado, pero que no podía clasificar su condición.



Anteriormente había dicho se había estabilizado y que ya había salido de la sala de emergencias.



En una entrevista posterior dijo que muchos detalles sobre su condición o lo que causó la emergencia médica son desconocidos.



Los fans en Twitter esperan que se mejore.



Uno escribió: “Carrie Fisher sobrevivió el alcoholismo, la adicción, la depresión, el trastorno bipolar y 60 años en Hollywood. Si alguien puede sobrevivir al 2016, es ella”.



Peter Mayhew, el actor que interpretó a Chewbacca junto con ella, dijo que es “la princesa favorita de todos en este momento”.



Fisher, de 60 años, se puso mal de salud el viernes durante un vuelo proveniente de Londres y fue atendida por paramédicos inmediatamente después de que el avión aterrizó en Los Ángeles, según reportes citando fuentes anónimas.



El sitio web de noticias de celebridades TMZ, el primero en informar del incidente, dijo que fuentes anónimas les dijeron que la actriz sufrió un ataque cardíaco.



Todd Fisher dijo que gran parte de lo que se había reportado sobre el incidente es especulación.



Los publicistas y representantes de su madre, Debbie Reynolds, y su hija, Billie Lourd, no devolvieron las llamadas para comentar al respecto.