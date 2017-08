Taylor Swift lanza 'Look What You Made Me Do'

(GH)

Después de tres teasers, la portada de álbum e incontables serpientes emojis, la espera finalmente ha terminado: Taylor Swift ha lanzado oficialmente este jueves su nuevo sencillo 'Look What You Made Me Do', informó Billboard Como lo prometió, la cantante lanzó hoy su nueva canción en iTunes para arrancar el fin de semana.Aunque Swift ciertamente ha sido conocida por sus sorpresas, fue muy clara acerca de la llegada de su nueva canción.La estrella inicialmente puso el Internet en llamas el pasado 18 de agosto cuando limpió todas sus redes sociales, siguiendo con un extraño video de 10 segundos de la cola de una serpiente que provocó la controversia de una nueva canción o incluso un álbum - y desencadenó incontables emojis de serpientes.Ella compartió otros dos videos relacionados con las serpientes antes de lanzar la noticia oficial el miércoles, y la manía de Taylor no ha cesado desde entonces."Look What You Made Me Do" es el primer sencillo del próximo sexto álbum de Swift, Reputation, que será lanzado el 10 de noviembre y es el seguimiento de '1989' del 2014, galardonado como Álbum Del Año.