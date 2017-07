Fonsi y Daddy Yankee critican a Maduro por usar "Despacito"

CARACAS, Venezuela(AP )

Los cantantes puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee rechazaron el lunes el uso de su megaéxito “Despacito” como parte de la campaña del presidente Nicolás Maduro en favor de la elección de los miembros de una Asamblea que estará a cargo de reescribir la Constitución venezolana.Fonsi aclaró que en ningún momento fue "consultado ni yo he autorizado el uso o el cambio de letra de ‘Despacito’ con fines políticos, mucho menos en medio de la deplorable situación que vive un país al que quiero tanto”.La canción en español fue lanzada en enero por Fonsi y Daddy Yankee. Tanto el original como el remix, con Justin Bieber, son los temas más reproducidos de la historia en servicios en internet."En repetidas ocasiones he dicho lo mucho que disfruto las versionesque han salido de ‘Despacito’ a nivel mundial, sin embargo considero que debe haber un límite", añadió.En Instagram, Daddy Yankee expresó su malestar por el hecho de que una persona como Maduro "que le ha robado tantas vidas a jóvenes soñadores y a un pueblo que lo que busca es un mejor futuro” se apropie "ilegalmente" de Despacito.El presidente venezolano enfrenta desde finales de marzo una andanada de protestas que han dejado al menos 97 fallecidos. El gobierno ha sido blanco de críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos por el desempeño de los cuerpos de seguridad en la contención de las protestas.Daddy Yankee, coautor del tema junto a Fonsi y la panameña Erika Ender, afirmó que el uso ilegal de la canción "no se compara con el crimen que cometes y has cometido en Venezuela” y afirmó que Maduro lidera un “régimen dictatorial".Ender también rechazó el uso de la canción.En la víspera, en su programa semanal de radio y televisión, Maduro se le vio emocionado aplaudiendo al ritmo de la versión de “Despacito” que lanzaron sus partidarios. Acto seguido, el gobernante aprobó el uso de la canción para la campaña de la elección Constituyente.Maduro ha dicho que la elección de los miembros de una Asamblea Constituyente se realizará tal y como está previsto el 30 de julio, pese a que sus críticos locales y los "gobiernos de la coalición de derecha", como llama a sus pares de Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, entre otros, se hayan expresado en contra del proceso.La oposición no postuló candidatos tras catalogar de inconstitucional la iniciativa porque la convocatoria de Maduro no contó con un referendo previo, como marca la ley, y sostienen que forma parte de un plan para consolidar su poder sobre las pocas instituciones que quedan fuera del control del oficialismo.Sus adversarios convocaron el pasado fin de semana un paro cívico nacional de 48 horas entre miércoles y jueves próximo, así como otras acciones de protestas en los próximos días, como parte del conjunto de esfuerzos que denominan "Hora cero" y con la que buscan aumentar las presiones contra Maduro.