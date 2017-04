Caitlyn Jenner no posará desnuda

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Caitlyn Jenner, figura de la TV en Estados Unidos, no posará desnuda.



Hace unos días había surgido una versión según la cual Caitlyn se dejaría ver sin ropa, luego de completar su transformación con una cirugía de reasignación de sexo.



“Daily Mail” señaló incluso que los hijos de Jenner estaban impactados con la idea del desnudo y que se publicaría luego de la aparición de sus memorias en Estados Unidos, esta semana.



Sin embargo, “Page Six” señaló que no hay veracidad en esa historia.



Jenner reveló en su libro de memorias que el pasado enero se sometió a la cirugía definitiva.



En “The Secrets of My Life” señaló que no hablaría más del asunto.



Durante una entrevista la semana pasada con Diane Sawyer, Caitlyn confirmó que se sometió a la cirugía pero evitó dar más detalles.