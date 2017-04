"Una relación no puede ser de tres": Julián Gil sobre Marjorie

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El actor Julián Gil desató varias dudas luego de ofrecer unas declaraciones sobre su ruptura con Marjorie de Sousa.



Gil fue entrevistado por el programa “Suelta la Sopa” y señaló que “una relación no puede ser de tres”, aunque no quiso aclarar si una infidelidad fue factor en su ruptura con la actriz.



Señaló que no cree que haya sido Marjorie quien redactó el comunicado que se dio a conocer la semana pasada en donde confirmaba la separación del padre de su hijo.



“Estoy seguro que ese comunicado no lo escribió ella”, dijo y aseguró que nunca hubo una sola pelea en su relación, pero “no nos entendimos en códigos que una relación de pareja debe establecer”.



“Una relación nunca en la vida puede ser de tres”, comentó al reportero que lo entrevistó, pero no señaló si hubo una infidelidad y añadió:



“No saques conclusiones, hay cosas en mi intimidad de las que nunca te voy a hablar”.



Gil dijo que su intención era casarse con Marjorie.



En el comunicado que emitió la semana pasada, Marjorie dijo que había vivido meses de “decepciones” y realidades que no imaginó.