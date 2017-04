Dicen adiós a primer actor Gustavo Rojo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El actor Gustavo Rojo murió el sábado a los 93 años en su casa, según confirmo su hija, la actriz Ana Patricia Rojo.



Explicó que el histrión se encontraba enfermo desde hace algún tiempo, pero aclaró que no daría más detalles sobre las causas del deceso.



"Él nos pidió que se guardará discreción respecto a su enfermedad, pero murió rodeado de su familia y con mucho amor", declaró en entrevista telefónica.



Agregó que, por petición de su padre, habían mantenido en secreto su enfermedad.



"Simplemente suspiró y se fue. Cuando las personas ya tienen 93 años no se puede decir que es inesperado. Sin embargo, uno nunca está preparado", afirmó.



Ana Patricia agregó que, para ella, su padre permanecerá vivo siempre.



"El no se ha ido, Siempre estará conmigo su energía, su luz. Está con el creador y está muy bien donde está. Todas sus enseñanzas y lo mejor siempre estará conmigo", concluyó.



Gustavo Rojo sufría de la presión, ya que a principios de 2016, durante las grabaciones de la telenovela "Un Camino Hacia el Destino", tuvo que ser trasladado a un hospital por algunas complicaciones de salud, tras lo que decidió despedirse de los escenarios.



Era todo un galán

Gustavo Rojo era quizás el último galán de aquellos años en los que el cine mexicano se forjaba a base de grandes rostros y presencias que llenaban la pantalla.



En los 40 era un incipiente jovencito que apenas recitaba sus líneas, pero poco a poco fue adquiriendo experiencia hasta convertirse en uno de esas caras que merecían estar en primer plano.



Por su rostro casi perfecto y su impecable manera de vestir, al igual que su hermano Rubén Rojo figuró junto a grandes nombres como Fernando Soler, Sara García, Antonio Badú, David Silva y Domingo Soler, todos ellos con más nombre que él.



Cortesana, Cuando los Padres se Quedan Solos, Una Mujer con Pasado, Las Colegialas y Mamá Inés, fueron algunos de sus aciertos en cintas de los 40.



Así alternó con las actrices jóvenes de la época: Marga López, María Elena Marquez, quienes apenas despuntaban en escena, además de Meche Barba, Maria Antonieta Pons y Susana Guízar, ya colocadas como protagonistas.