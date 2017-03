Hay que construir puentes y no muros: Foster The People

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

"Donald Trump no es mi presidente", dijo enfático el vocalista de Foster The People, Mark Foster, durante la visita de la agrupación oriunda de Los Ángeles al Pepsi Center de la Ciudad de México.



A las 21:18 horas iniciaron un repertorio que estuvo marcado por una mezcla de sonidos del rock a lo electrónico, y entre pocas palabras y agradecimientos se dieron tiempo para dar un mensaje antes de "Pseudologia fantástica".



"Mi país es ahora un lugar de miedo; hay que construir puentes y no muros", añadió Mark ante el júbilo de los asistentes que lo escucharon de pie, mientras de fondo pasaban imágenes de una gran ciudad.



Todo comenzó con "A Beginner's Guide to Destroying the Moon", aunque el público expectante ya les estaba cantando la clásica mexicana "Cielito lindo" poco antes de que salieran al escenario acompañados de coloridos gráficos que llamaron la atención entre su producción.



"Hola", saludaron en español. "Estar aquí de regreso es increíble. Muchas gracias por todo su amor", continuaron en su idioma natal.



Entre cada canción como "Waste", "Improv", "Call it what you want" o "Miss you" había un espacio como para la experimentación, sin dejar de lado la emoción que generaban entre quienes no los veían desde hace tres años que se presentaron en el Corona Capital.



Aunque la mayoría eran jóvenes, también se podían ver algunos acompañantes un poco más grandes e incluso más pequeños para un evento de todas las edades.



Como era de esperarse se despidieron al ritmo y la energía de la aclamada "Pumped up kicks", aunque complacieron con un encore que incluyó "Don't stop".