Disney: "The Last Jedi" no cambiará por muerte de Fisher

SANTA MONICA, California(AP )

El director general de Disney, Bob Iger, dijo que la nueva película de "Star Wars" no será cambiada tras la muerte de Carrie Fisher.



Fisher logró terminar las filmaciones de sus escenas como la princesa Leia en "The Last Jedi" ("Star Wars: Los últimos jedi") antes de morir por un infarto en diciembre.



Tras décadas, la actriz había retomado el papel de Leia en la película anterior de la saga, "Star Wars: The Force Awakens" ("Star Wars: El despertar de la fuerza") de 2015.



Iger dijo el jueves en la conferencia de tecnología de la Universidad del Sur de California que Fisher "aparece a lo largo" de la película y su actuación "se mantiene como fue".



Iger señaló que Disney analiza "lo que podría ser otra década y media de historias de Star Wars".



Las declaraciones de Iger surgieron el mismo día que Disney terminó las conjeturas sobre si el ejecutivo se retiraría este año. La empresa anunció que ampliaría su contrato hasta 2019.



Iger dijo que él y la junta directiva de Disney consideraron que necesitaban más tiempo para pensar en un plan de sucesión.