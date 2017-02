Los coaches de The Voice interpretan el cover "Waterfalls" de TLC

(GH)

Alicia Keys, Blake Shelton, Gwen Stefani y Adam Levine hicieron una versión acústica del clásico de 1994 "Waterfalls" de TLC, informó Billboard Con Shelton y Levine a la guitarra, Keys y Stefani unieron sus voces para entregar una porción del último verso rap de Lisa "Left Eye" Lopes. El cuarteto interpretó sutilmente el famoso coro de TLC. Justo al final, Levine exclama: "Me encanta eso, eso fue todo”.La temporada 12 marcará el regreso de Gwen Stefani a The Voice después de ausentarse los dos anteriores, siendo reemplazada por Miley Cyrus . El año pasado, Paul Telegdy, presidente de Alternative and Reality Group de NBC Entertainment, reveló la decisión del programa de devolver a Stefani, mientras que también mantuvo a Cyrus para la temporada 13."No podemos esperar a experimentar la química única y la energía que Gwen, Alicia, Blake y Adam traerán a la temporada 12", dijo en un comunicado a E!. "Con Miley regresando para la temporada 13, estamos realmente extasiados por el inigualable talento musical que se une en nuestras próximas temporadas".