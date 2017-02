Asaltan al conductor de TV Paul Stanley

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El conductor Paul Stanley se sumó a la lista de víctimas de la delincuencia, luego de que ayer jueves dos personas lo asaltaron a punta de pistola en la colonia Escandón.



En el programa "Hoy" relató lo ocurrido y lamentó la situación que diariamente padecen muchos mexicanos.



"Me asaltaron a punta de pistola, me quitaron todas mis pertenencias, celular, dinero, tarjetas... lo de todos los días. Lo más triste es que ninguna patrulla".



Explicó que lo peligroso del lugar donde se encontraba, fue el hecho de que para cruzar a la colonia Condesa, en la delegación Miguel Hidalgo, no hay cámaras de seguridad.



"Esta en el semáforo, tres carros adelante y tres carros atrás, no había para dónde moverme", relató.



Stanley exhortó a las víctimas a denunciar estos hechos, al mismo tiempo que pidió a las autoridades "No echarse la bolita", pues "Necesitamos más seguridad".



"Qué triste que está pasando todo esto, y que no tenga uno la seguridad de salir a la calle", finalizó.