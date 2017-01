Luis Miguel y sus problemas legales

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El cantante Luis Miguel celebró recientemente sus 35 años de carrera y aunque en estas décadas ha alcanzado varios éxitos, también ha acumulado algunos problemas legales.



Uno de los más recientes es la demanda que interpuso en su contra la agencia de Alejandro Fernández “El Potrillo”.



Lo acusan de incumplimiento de contrato para la gira que realizarían de manera conjunta.



Después de un año y medio de negociaciones sin frutos, “El Potrillo” decidió demandar a “El Sol”, quien fue citado para presentarse ante las autoridades el 25 de enero.



Apenas en noviembre del año pasado se supo que Luis Miguel perdió una demanda con su ex mánager William Brockhaus, también por incumplimiento de contrato y por la que tuvo que pagar 1.4 millones de dólares entre compensación para su ex colaborador, honorarios de abogados e intereses.



En febrero de 2013 se supo que Aracely Arámbula, madre de sus hijos Daniel y Miguel, había interpuesto una demanda por la manutención de sus pequeños.



Una de sus peticiones era que el cantante pasara más tiempo con sus hijos.



El tecladista Arturo Pérez Figueroa entabló una demanda contra Luis Miguel, hace más de una década, por despido injustificado.



Del lado contrario, Luis Miguel demandó en 1994 a la periodista Claudia de Icaza por la publicación de la biografía no autorizada “El Gran Solitario”.