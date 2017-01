"The Walking Dead" no reducirá violencia en sus capítulos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

"The Walking Dead" es reconocida por sus intensas y violentas secuencias protagonizadas por Rick Grimes (Andrew Lincoln) y su grupo de sobrevivientes. Sin embargo, con el inicio de la séptima temporada, este nivel se incrementó con la muerte de dos personajes principales a manos del malvado Negan (Jeffrey Dean Morgan).



Por lo mismo, se había especulado que con la pausa que se tomó la serie de AMC tras la emisión del capítulo "Heart Still Beating", la producción reduciría su tono violento.



Sin embargo, desde el equipo salieron a clarificar esta información.



"La violencia en el estreno fue para un propósito narrativo específico y nunca diría que esa es toda la cantidad base de violencia que mostraríamos en el show", dijo el productor y showrunner (máxima autoridad) Scott Gimple al sitio Entertainment Weekly.



"Si alguna vez vamos a ver algo que se pronuncie, tiene que haber un propósito narrativo específico para ello", agregó el profesional. El séptimo ciclo de "The Walking Dead" tiene a Rick (Lincoln) y a los habitantes de Alexandria sometidos ante la dominante figura de Negan (Morgan), pero el octavo capítulo —el último emitido— dejó abierta la posibilidad de intentar combatir al perverso antagonista y a su grupo, los "Salvadores".



La serie regresará a la pantalla el próximo 12 de febrero en Estados Unidos a través del canal Fox.