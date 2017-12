Britney Spears defiende a los Dreamers en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A través de su cuenta oficial en Instagram, la princesa del pop, Britney Spears, subió una foto en donde muestra una playera con la leyenda “we are all dreamers” mostrando su apoyo a los jóvenes.Spears no perdió la oportunidad de presumir la excelente condición física en la que se encuentra. La cantante de Baby one more time, escribió en su cuenta de Instagram “ Todos somos Dreamers. Dile al Congreso que apruebe el #DreamAct”.La publicación ya cuenta con 212 mil 720 likes, esta ya ha sido aceptado entre sus fans con comentarios como: “yeah! Bravo!” y ¡Gracias por apoyar a Dreamers Britney!A la campaña de #DreamAct se une a una creciente lista de celebridades que deenden a Dreamers portando la playera negra con la leyenda “We Are All Dreamers", entre los famos se encuentran la comediante Ellen DeGeneres, el cantante Pharrell williams, el jugador de baloncesto Kevin Durant y la actriz Jessica Chastain.La ley que apoya la educación para menores extranjeros y un amparo para evitar su deportación para continuar con sus estudios está siendo discutida por los legisladores, esta se espera que se retome en enero el debate para niquitar el plan de gastos.