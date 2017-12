Sonaron con ganas en el 2017

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las locomotoras comerciales de los últimos años probaron una vez más su poderío en 2017, aunque hubo otros discos que se colaron tanto entre las escuchas más populares como en los titulares o los hurras de la crítica.



Por unas u otras razones, estos fueron los álbumes más mediáticos de estos doce meses.



1. "Divide" (Warner), de Ed Sheeran: El británico acaba 2017 como el artista más escuchado en el mundo en la más popular de las plataformas de "streaming", Spotify, al igual que su último álbum de estudio y la canción "Shape of You".



2. "Reputation" (Universal), de Taylor Swift: El homólogo en ventas de Sheeran fue la última obra de su gran amiga, a quien le bastó una semana para convertirlo en el disco más exitoso del año en todo el mundo. La autora de "Look what You Made Me Do" sabe definitivamente cómo hacerlo. Es su cuarto disco consecutivo que despacha más de 1 millón de copias en ese plazo.



3. "DAMN" (Universal), de Kendrick Lamar: Resulta complicado encontrar una lista de "Los mejores discos del año" elaborados por la crítica especializada que no aparezca encabezada por el sofisticado cuarto álbum de estudio de este genio del "hip hop". Junto a Jay Z y Bruno Mars, él es además el gran favorito a reinar en la 60 edición de los premios Grammy.



4. "American Dream" (Sony), LCD Soundsystem: Varios fueron los que podían disputarse el título a mejor trabajo de rock, como "Sleep Well Beast" de The National o "Villains" de Queens Of The Stone Age, pero a la calidad del nuevo álbum de James Murphy y sus puentes con estilos como la música de baile se sumó la expectación por su retorno tras 7 años de silencio y dar por finiquitado el grupo.



5. "Dua Lipa" (Warner), de Dua Lipa: Aunque Lorde fue con su "Melodrama" la única diva que logró colarse en la nominación a mejor álbum de los Grammy y el ex-One Direction Harry Styles firmó un debut de altura, fue esta otra joven intérprete y autora británica de origen kosovar la que más canciones filtró en el imaginario pop con su debut homónimo, el gran placer culpable de 2017.



6. "Songs of Experience" (Universal), de U2: No importa que con cada disco de los irlandeses la crítica siga polarizándose entre el aplauso o el ataque a su supuesta pérdida de inspiración; la gente, que asistirá a la correspondiente gira con igual efervescencia, sigue aguardando cada lanzamiento como un acontecimiento global y aupándolo al número 1.



7. "Residente" (Sony), de Residente: Calle 13 se convirtió en su relativa corta andadura en la referencia artística más premiada por la Academia Latina de la Grabación. Con su primer y homónimo disco en solitario, el ex vocalista de esa formación puertorriqueña se puso al frente de un ambiciosísimo proyecto global e intelectual que lo coronó como rey de los últimos Latin Grammys.



8. "Odisea" (VP Records Corp.), de Ozuna: Primer álbum de estudio del reguetonero puertorriqueño, que lleva 16 semanas consecutivas en la primera posición de la lista Top Latins Albums de Billboard. Es el debutante que más alto ha llegado en las listas latinas con un disco en el que han colaborado Nicky Jam, J Balvin o De La Ghetto.



9. "Prometo" (Warner), de Pablo Alborán: Si Bono y compañía no coronaron el podio español fue precisamente por la nueva entrega discográfica de este malagueño, el artista de mayor éxito comercial en España desde su debut en 2011. La fusión con los ritmos latinos marcó su cuarto álbum de estudio, que despide el año como doble platino.



10. "Lo niego todo" (Sony), de Joaquín Sabina: El veterano trovador de voz cascada volvió rejuvenecido gracias a su alianza con Leiva, quien ejerció de productor y coescritor junto a Benjamín Prado de las letras de este decimoséptimo álbum de estudio, que contó con el favor del público y se coronó, con un doble disco de platino, como el más vendido en España.