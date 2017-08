Estrenos de Netflix para septiembre

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El próximo mes patrio la plataforma Netflix también se pondrá tricolor con algunas de las producciones originales que lanzará durante todo septiembre.



Una de las apuestas más fuertes que tendrá el servicio streaming el próximo mes será "Narcos" que desde el primero de septiembre podrá disfrutarse de su tercera temporada en los más de 194 países a donde llega el servicio.







Aunque la mayor parte de la trama de esta nueva temporada seguirá transcurriendo en Colombia, tras la muerte de Pablo, el show se enfocará en el camino que sigue a los carteles de la droga y que ahora tendrá como líder al Cartel de Calí, cuya cabeza es Gilberto Rodríguez Orejuela, quien será interpretado por el mexicano Damián Alcázar.



Otros mexicanos que regresarán al servicio streaming son Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez, quienes interpretarán una vez más a Isabel y Chava en la tercera temporada de "Club de Cuervos", que estará disponible a partir del 29 de septiembre.







En esta nueva temporada, los hermanos Iglesias buscarán mantenerse en Primera División, mientras tratan de no matarse por la presidencia del equipo, la cual ahora comparten.



Unos días antes, el 25 de septiembre, todos los amantes de la ciencia ficción podrán disfrutar de las nuevas aventuras de "Star Trek: Discovery", cuya primera temporada regresa con esta nueva serie que presentará nuevos personajes y otra nave. Su misión: explorar nuevos mundos y dar esperanza a la nueva generación.







Otros títulos producidos por Netflix son la cuarta temporada de "Bojack Horseman" a partir de ocho de septiembre, "American Vandal", serie estreno que se podrá ver desde el 15 del mismo mes y "Fuller House", cuyos nuevos episodios estarán en línea desde el 29.







En la parte de las películas y serie no originales que estarán en streaming se encuentran la tercera temporada de "Gotham", La treceava entrega de "Grey´s Anatomy", ambas a partir del primero de septiembre en la plataforma.







Septiembre también será un buen mes para los superhéroes en Netflix, pues el primero del mes "Marvel´s Agents of S.H.I.E.L.D." llegará con su cuarta temporada, mientras el día 25 estarán disponibles las segundas temporadas de "Supergirl" y "DC´s Legends of Tomorrow".







También llegarán al servicio, "Once upon a time" y "Jane the Virgin", ambas el primer día del próximo mes, mientras "How to get away with murder" en su tercera temporada estará en línea a partir del día 16.