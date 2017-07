"Black Panther" acapara el día de Marvel en la Comic-Con

SAN DIEGO,California(AP )

La película “Black Panther” fue la estrella de la presentación de Marvel Studios en la Comic Con de San Diego, haciendo sombra a las próximas producciones de Ant-Man, Thor e incluso a la cinta de Los Vengadores “Infinity War”.



Los aficionados se mostraron entusiasmados tras el avance exclusivo de la próxima saga de superhéroes, en la que el protagonista, T’Challa, encarnado por Chadwick Boseman interceptaba una turbia venta de vibranium entre Klaw, interpretado por Andy Serkis, y Everett, al que pondrá cara Martin Freeman.



En una escena ambientada en un elegante casino de estilo japonés, T’Challa y su equipo de seguridad (Lupita Nyong'o y Danai Gurira) se ponen en acción en sus trajes de fiesta para recuperar la preciada mercancía.



Tras la escena se ofreció el tráiler de la película del director de ”Creed” Ryan Coogler, y el público de 6.500 personas se deshizo en vítores al ver a T’Challa en el traje de Pantera Negra.



En la película, T’Challa vuelve a su casa en Wakanda tras la muerte de su padre, el rey.



“Sigue llorando la muerte de su padre. Es un periodo de transición que se ve interrumpido, y él tiene una lucha interna sobre el tipo de rey que quiere ser”, dijo Boseman.



Coogler, Boseman, Nyong’o, Gurira, Serkis y otros miembros del reparto acudieron a la convención para hablar sobre la película, que se estrena en Estados Unidos el 16 de febrero de 2019.



Nyong’o describió su personaje como una espía que trabaja de incógnito para informar en Wakanda sobre lo que ocurre en el resto del mundo.



“Wakanda es un país aislado”, dijo Nyong’o. “El mundo no necesita saber lo que ocurre en Wakanda”.



Coogler explicó que siempre le han gustado los cómics, y que “Pantera Negra” fue crucial para él.



“Yo crecí como un chico negro en la zona de la Bahía, y crecí con los cómics, y no importaba de qué color fueran los superhéroes. Leí Los Hombres X, leí Hombre Araña”, comentó. Entonces empezó a buscar un personaje que se viera como él, y encontró a Pantera Negra.



Marvel Studios también ofreció un adelanto de la tercera cinta de “Thor”, “Thor: Ragnarok”, que tiene un tono distinto y más irreverente que las entregas anteriores, y se estrena en noviembre.



“He interpretado a este personaje cinco veces”, dijo Chris Hemsworth al público. “Personalmente, me aburrí un poco y pensé, tenemos que hacer algo un poco diferente... Arriesgarnos, llevarlo a otro nivel”.



De modo que le cortaron el pelo, le quitaron el martillo y le enfrentaron contra Jeff Goldblum y Cate Blanchett. Cuando la diosa de la muerte, Hela, el personaje de Blanchett invade Asgard, Thor se ve prófugo y controlado por el Grandmaster de Sakaar, encarnado por Goldblum, que lo enfrenta contra Hulk en un torneo de gladiadores.

En esta película, Hulk se niega a volver a convertirse en Bruce Banner, aunque está aprendiendo a hablar.



“Tiene el vocabulario de un niño de dos años”, comentó Mark Ruffalo.

La compañía también presentó imágenes de “Avengers: Infinity War”, que el estudio había ofrecido en la convención de aficionados de Disney, D23, y hizo algunos anuncios sobre otras cintas: Michelle Pfeiffer interpretará a la madre del personaje de Evangeline Lilly, Janet van Dyne, en la secuela de “Ant-Man”, “Ant Man and the Wasp”.



Además, se anunció que “Captain Marvel”, la primera cinta de superhéroes de Marvel con una protagonista femenina, estará ambientada en la década de 1990.



Como dijo el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige: Hace tanto tiempo de eso que Nick Fury, el personaje de Samuel L. Jackson, tendrá los dos ojos.