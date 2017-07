Almodóvar conquista los Premios Platino

MADRID, España(SUN)

No hay mujer que se le resista este hombre que desfila por la alfombra roja con un traje de color vino en perfecta combinación con sus lentes y con sus canas. Sonia Braga lo descubre y corre a abrazarlo. Rosy de Palma lo descubre y corre a besarlo.



Pedro Almodóvar se convirtió en la estrella en torno a la cual giró la alfombra roja de los Premios Platino 2017, que se realizaron este sábado. El cineasta español fue más fulgurante que estrellas como el cantante Miguel Bosé o Michelle Salas, hija de Luis Miguel, quien desfiló con joyas de Cartier.



"Ahí afuera hay un vigilante esperándome para que no me los robe", bromeó Michelle, quien vino a vivir a España hace ocho meses.



Mónica Huarte, con un vestido rojo del diseñador mexicano Benito Santos, fue la encargada de conducir la alfombra roja en la que predominaron los modistos españoles: Pedro del Hierro, Félix Ramiro, Miguel Marinero y Carla Ruiz, quien vistió a Luciana Lopilato, la esposa de Michael Bubble.



Además de las Cartier de Michelle Salas (un brazalete y un collar con la figura de un puma), Dolores Heredia portó joyas de la Casa Suárez, que también usaron Patricia Maya (actriz y esposa de Rob Schneider), Mónica Huarte y Clara Lago.