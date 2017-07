Game of Thrones promete más traición

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La guerra ha iniciado ya en el mundo de Westeros donde los siete reinos de Game of Thrones (GOT) buscarán conquistar el Trono de Hierro.



Este fin de semana, productores y miembros del reparto no aguantaron su ansiedad por compartir avances de la séptima temporada, que promete muchas alianzas, batallas y sí… traiciones y dragones.



Dentro del marco de la Comic Con, el famoso Salón H del Centro de Convenciones se atiborró con más de 6 mil aficionados al mundo creado por el escritor George R.R. Martin y que desde el año 2011 reúne a millones alrededor de la serie producida por HBO.



Kristian Nairn (Hodo) presentó a sus compañeros de reparto de GOT, conformados por Gwendoline Christie (Brienne de Tarth), Conleth Harris (Lord Varys), Sophie Turner (Sansa), Liam Cunninhgam (Davos) y Nathalie Emmanuel (Melisandre) y Alfie Allen (Theon Greyjoy), quien se llevó el entusiasmo del público por llevar en sus manos a un cachorro tipo Alaska Malamute, que recordó al público la importancia de los lobos en esta serie.



Aunque los productores no quisieron revelar casi ningún secreto de la séptima temporada –cuyo capítulo dos se transmite hoy— sí los avances proyectados en San Diego dejaron claro que habrá un personaje oscuro del pasado que podría unir el destino de dos héroes.



Ella es la hechicera roja Melisandre, quien en un momento climático anuncia a la madre de los dragones, Daenerys (Emilia Clark) que “hay alguien más” que podría ser su aliado.



Ese “alguien” es muy posible que sea Jon Snow (Kit Harington), el rey del Norte.



El ambiente en el Salón H estuvo de muy buen humor, gracias a la conducción de Nairn, cuyo personaje de Hodo es uno de los más queridos por los fans.



Su manera de hacer preguntas amenas sobre detalles muy específicos de GOT hicieron casi olvidar a la concurrencia que no se dijo nada nuevo sobre el futuro de los personajes, ni tampoco de que HBO anunció este 2017 que habrá series derivadas de este universo en producción.