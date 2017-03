John Mayer dedica canción a Katy Perry

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En una reciente entrevista, el cantautor John Mayer reveló que dedicó una canción a Katy Perry, con quien sostuvo un romance durante año y medio.“Still Feel Like Your Man” (Aún me siento como tu hombre) es el nombre del tema inspirado en Perry.“Aún conservo tu shampoo en mi regadera, en caso de que quieras lavar tu cabello”, escribió en la canción Mayer, quien ofreció una entrevista a “The New York Times ” en donde dijo que él es una muestra de que no ha salido con mucha gente en los últimos cinco o seis años.Su nuevo disco, “Search of Everything”, no es un álbum de ruptura, aunque reconoció que durante su realización llegó a llorar.Durante la charla también dijo que ha estado en rehabilitación y actualmente usa una app exclusiva para encontrar pareja.Tras su relación con Mayer, Katy Perry sostuvo un romance de más de un año con el actor Orlando Bloom. Su ruptura fue anunciada a principios de mes.Mayer ha salido con famosas como Jennifer Aniston, Taylor Swift y Jessica Simpson.