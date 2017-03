Kate Winslet confiesa que sufrió bullying

(Tomada de la Red)

"Yo fui acosada en la escuela. Me llamaban Blubber" recordó hoy la actriz Kate Winslet en la cuarta edición de 'We Day UK', una concierto intercalado con conferencias de personajes que están promoviendo algún cambio en la sociedad.



"Me molestaban porque quería ser actriz. Me encerraron en un armario y se rieron de mi", agregó frente a casi 12 mil asistentes, en la SSE Arena de Wemley, en Londres.



La actriz también contó que la criticaban por su cuerpo, "me dijeron que podría tener suerte en la actuación si era feliz con los papeles de chicas gordas" dijo la protagonista de Titanic, "sentí que no era suficiente y que no era lo suficientemente buena, sólo porque no me ajustaba a la idea que alguien más tenía de la perfección." agregó.



Hacia el final de su participación, Winslet admitió que los primeros años en la actuación no fueron sencillos, "con frecuencia me llamaban para interpretar a un cocodrilo, un espantapájaros o el hada malvada, incluso fui una rana bailadora" recordó "pero no importó, yo amaba actuar y, sin importar que tan bueno o malo fuera el papel yo tenía la determinación de seguir aprendiendo".