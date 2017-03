Fernanda Castillo declina interpretar a Silvia Pinal

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La actriz Fernanda Castillo reveló los motivos por los que no interpretará a Silvia Pinal en la serie sobre su vida.



Durante una entrevista radiofónica con Javier Poza, Castillo comentó que su sueño desde que tenía 14 años era interpretar a Pinal, sin embargo, por motivos laborales no pudo integrarse a la producción de Carla Estrada, pues ya tenía comprometida su participación en “El Señor de los Cielos”.



“Por desgracia, para esta oportunidad enorme, estoy haciendo muchos proyectos… Carla Estrada me buscó y era el sueño de mi vida”, dijo.



Fernanda Castillo indicó que está grabando la quinta temporada de “El Señor de los Cielos” y no podía “faltarle al respeto” al personaje de Mónica Robles, que le ha dado tanto.



Recordó que la propia Sylvia Pasquel, hija de Pinal, se le acercó cuando ella estaba terminando de estudiar actuación y le dijo que era “igualita” a su madre, Silvia Pinal.



La relación de Castillo con Pinal no terminó ahí, pues uno de sus primeros trabajos de tv fue en algunos episodios de “Mujer, casos de la vida real”.



También apareció en una sesión fotográfica de una revista, como homenaje a Silvia.



“Pues no me tocó y hay que soltar. Lo más importante es que la señora tenga una gran actriz que la interprete y así es. Itatí (Cantoral) tiene mucho más carrera de la que tengo yo”, concluyó.