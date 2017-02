Coldplay y The Chainsmokers lanzan canción

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Coldplay y The Chainsmokers combinan sus estilos en la canción "Something Like This", tema que fue lanzado en redes sociales y luego fue presentada en la ceremonia de los BRIT Awards 2017.



The Chainsmokers, integrado por Andrew Taggart y Alex Pall y la voz de Chris Martin crean una mezcla que ha provocado buenos comentarios entre los fans.



El dúo de The Chainsmokers se presentará este fin de semana en el EDC México 2017.