"Split" supera a "xXx" en taquilla

NUEVA YORK(AP )

El thriller psicológico de M. Night Shyamalan "Split" superó las expectativas que había creado en taquilla, recaudando 40 millones de dólares durante el fin de semana de la investidura presidencial, según cifras reveladas el lunes.



La segunda colaboración del director, con la productora de cintas de terror de bajo presupuesto Blumhouse Productions resultó ser un éxito inesperado en los cines de Norteamérica. Aunque se esperaba que compitiera con la cinta de acción de Vin Diesel "xXx: The Return of Xander Cage", "Split" la superó por el doble.



A continuación las 10 películas con mayores ingresos por taquilla en Estados Unidos y Canadá de viernes a lunes, según cifras compiladas por comScore:



1. "Split", 40 millones de dólares

2. "xXx: The Return Of Xander Cage", 20,1 millones

3. "Hidden Figures", 15,7 millones

4. "Sing", 9 millones

5. "La La Land", 8,4 millones

6. "Rogue One: A Star Wars Story", 7,2 millones

7. "Monster Trucks", 7 millones

8. "Patriots Day", 5,7 millones

9. "Sleepless", 3,4 millones

10. "The Bye Bye Man", 3,4 millones