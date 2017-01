Guionista de "SNL" suspendida por tuit sobre Barron Trump

NUEVA YORK(AP )

Una guionista de "Saturday Night Live" fue suspendida indefinidamente tras tuitear un chiste que fue muy criticado sobre el hijo menor de Donald Trump, Barron, quien tiene 10 años.Una persona al tanto del incidente, que no estaba autorizada para hablar públicamente sobre el tema, dijo a The Associated Press que Katie Rich fue suspendida indefinidamente tras escribir un tuit ofensivo sobre el niño. Tras el chiste las redes sociales se enfurecieron y algunos pedían boicotear el programa de televisión.Rich borró el tuit y desactivó su cuenta, pero la reactivó el lunes, argumentando que quería "disculparse sinceramente" por mensaje insensible y que "lamentaba profundamente" sus acciones.NBC no ha hecho declaraciones al respecto.Barron recibió el apoyo de Chelsea Clinton. La hija de Hillary y Bill Clinton dijo que Barron "se merece la oportunidad que todos los niños: Ser un niño".Esta no es la primera vez que "SNL" se mete en problemas por bromear sobre los hijos del presidente. En 1993, el entonces miembro del elenco Mike Myers tuvo que escribir una carta para disculparse con los Clinton tras un programa en el que se burlaban de Chelsea Clinton."Ella es una chica, una chica que no eligió estar en el ojo público", dijo en ese entonces el productor ejecutivo de "SNL" Lorne Michaels. También reconoció que su programa trató a Amy Carter "un poco duro" durante la presidencia de Jimmy Carter. En ese entonces Amy tenía 9 años.La actual controversia sobre Barron surge al tiempo que el presidente Trump se ha quejado de la forma en la que "Saturday Night Live" se ha burlado del mandatario. Trump dijo que el retrato que hizo Alec Baldwin de él "apesta" y dijo que uno de los números de comedia fue un "ataque".