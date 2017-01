"Rogue One" llega a los mil millones de dólares en taquilla

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

“Rogue One: A Star Wars Story” pasó ya los mil millones de dólares en recaudación en taquilla.



La cifra proviene del dinero recaudado tanto en Estados Unidos (512 mdd) como a nivel internacional (499 mdd), informó el portal de “Variety”.



Esta nueva producción de Disney-Lucasfilm se une a otras producciones de la saga que superaron los mil millones de dólares en recaudación, como “Star Wars: The Force Awakens” (2 mil mdd) y “Star Wars: Episode I: The Phantom Menace” (mil 3 millones de dólares).



“Rogue One", protagonizada por Diego Luna y Felicity Jones, es la cinta número 28 que logra rebasar la barrera de los mil millones de dólares y la cinta número 13 de Disney que lo hace.



La octava cinta del universo “Star Wars” está situada poco antes de los eventos ocurridos en la primera película.