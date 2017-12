Will Smith defiende mensaje de 'Bright' pese a críticas

LOS ÁNGELES, California(AP)

"Dinero, un montón de dinero”, respondió con humor Will Smith cuando le preguntaron por qué aceptó lo que resultó ser una de las películas con peores reseñas de la temporada: "Bright" de Netflix.



El actor interpreta a un policía con sentimientos racistas contra su colega, un orco en una tierra en la que también hay elfos, hadas y al menos un centauro.



El oficial Ward, el personaje de Smith, regresa a trabajar después de ser herido y le asignan al novato Nick Jakoby, el primer orco que forma parte de la policía de Los Ángeles. Jakoby es interpretado por Joel Edgerton.



Edgerton estuvo con Smith durante una ronda reciente de entrevistas en Los Ángeles y ambos coincidieron en el hecho de que el tema del racismo se volvió cada vez más importante a medida que avanzaba la filmación.



"No porque el tema se volviera de pronto más evolucionado o un tema nuevo”, dijo Edgerton. "Simplemente pasó de tal manera que hay cosas muy malas ocurriendo que merecen figurar en las noticias.



Y cuando las cosas se convierten en algo que vale la pena poner en las noticias, desafortunadamente el tema de cómo nos tratamos entre nosotros y cómo se implementan las políticas a mayor escala para permitir que la gente se sienta bien al tratar a otra gente mal se volvió cada vez más una especie de magnificador, creo, a medida que lo íbamos haciendo”.



Smith considera que la ciencia ficción es “emocionalmente distante y segura para el público, así que puedes hablar de cosas y hacer cosas que realmente no podrías si estuvieras tratando de hablar sobre el tema directamente”.



Eso es exactamente lo que hace su personaje, dijo, “ir justo a lo ilógico de esos conceptos racistas, pero no se siente así por la naturaleza de ese mundo”. Smith ha trabajado en la industria por 30 años y dijo ahora que sus expectativas son bastante diferentes con cada nuevo trabajo.



"El estreno de una película solía ser todo y mi carrera entera y todo estaba al límite cada vez que estrenaba algo. Ahora estoy revisando (cómo) mi vida es mi arte, más que una película o una obra de entretenimiento", dijo Smith.



"Es sólo una pincelada, así que simplemente estoy tratando de hacer algo con lo que si una persona encuentra alegría o algo de ayuda para avanzar en su vida entonces es un éxito para mí”. ¿Qué dice Edgerton?: "pero sería mejor si fueran como 200 millones”.



En cuanto a "Bright", Smith dijo que disfrutó la libertad que le dio Netflix al hacer esta película de gran presupuesto que se estrenará el servicio de streaming así como en cines selectos a partir del viernes.