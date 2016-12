Nombran calle de Detroit en honor a Stevie Wonder

DETROIT(AP )

Stevie Wonder tiene ahora una calle en Detroit. El cantautor galardonado asistió el miércoles a una ceremonia en su honor para la que se dieron cita cientos de personas incluyendo el alcalde Mike Duggan y el representante John Conyers.



El músico fue ovacionado al develar el letrero de "Stevie Wonder Ave" sobre Milwaukee Avenue, a dos calles de la primera casa de Wonder en la ciudad.



Wonder se mudó a Detroit cuando era niño y siendo aún niño comenzó a grabar para Motown Records. Dijo que muchas cosas maravillosas ocurrieron en su vida gracias a Motown.



El artista ha sido reconocido con más de 20 Grammy durante su carrera.