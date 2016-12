Pitt acusa a Jolie de revelar detalles sobre sus hijos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El actor estadounidense Brad Pitt volvió a solicitar que sean sellados documentos relacionados con su divorcio de Angelina Jolie, pues acusó a la actriz de revelar detalles sensibles de sus hijos.



Según el actor, los medios han tenido acceso a información privada a través de los documentos presentados en la corte y aunque ya se había rechazado una petición similar al respecto, según “People”, llenó un memorando para solicitar de nueva cuenta que sea sellada la información.



En los documentos, a los que tuvo acceso “People”, Brad acusa a Jolie de comprometer la privacidad de sus seis hijos.



“Parece estar decidida a incluso ignorar lo acordado en relación con el mejor interés para los niños”, indicó Pitt.



El actor también señaló a Jolie por “exponer a los niños al hacer públicos los nombres de sus terapeutas y otros profesionales de la salud mental”, por lo que dijo que la actriz no tiene un “mecanismo de autorregulación” para evitar que información sensible salga a la luz pública.



Ahora, Jolie podría responder a la petición antes de que un juez decida si deben o no sellarse los documentos.



La custodia de sus hijos ha sido el tema clave en su divorcio.



Angelina no desea compartirla y quiere que Brad sólo tenga derecho a visitarlos. Hasta ahora así ha ocurrido y en presencia de un terapeuta.



Desde que se anunció el divorcio se dijo que Angelina había orquestado un plan para dañar la imagen pública de Pitt, relacionándolo con el consumo de sustancias, y poder quedarse así con la custodia.



El actor fue investigado por un supuesto incidente violento con su hijo Maddox, en un vuelo de Francia a Estados Unidos, pero quedó libre de cualquier sospecha.



Uno de los detalles revelados a través de documentos es el hecho de que Brad debe someterse a pruebas aleatorias de drogas y alcohol.