Llena concierto De la Parra con un día de convocatoria

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Acompañada de la Orquesta y del Coro Internacional de las Artes, la directora de orquesta Alondra de la Parra ofreció un concierto gratuito, con motivo de las fiestas navideñas, en el Teatro al aire libre “Angela Peralta” del Parque Linclon, en Polanco, con un lleno total y con tan sólo un día de haberlo convocado y organizado.



“Muchísimas gracias por estar aquí. Es increíble pensar que tan sólo ayer (martes), hace, unas 36 horas, este concierto no iba a suceder -risas- y de repente, toma mucha buena voluntad, de muchas partes, para que, en tan poquitas horas, estemos todos aquí disfrutando de un cielo hermoso, de nuestro México querido, de esta música hermosa”, exhaltó.



Asimismo, De la Parra agradeció el interés del público y dijo que “eso dice mucho de quienes somos México. De la sensibilidad que hay en nuestra ciudad y en nuestro país por la música, por la cultura, por el compartir un momento hermoso en paz. Eso no pasa en ninguna otra parte del mundo”, quien empleó el instante para agradecer el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México y de la administración de la Delegación Miguel Hidalgo.



La maestra había conducido el concierto exclusivo “Golden Symphony. Una Navidad dorada”, promocionado por una conocida empresa de chocolates, en el mismo lugar, y decidió que era una buena idea dar la oportunidad a más gente.



“Fue una ocurrencia del momento. Me enteré que, con el concierto de anoche (martes), en el cual había sólo un cierto número de personas que podían venir, había muchos de ustedes que querían escuchar este concierto y en ese momento fue hacer llamadas: ‘¿se puede, se puede?’, a los músicos. Todo era: ‘sí se puede’, a todos los niveles”.



Alondra de la Parra, con un vestido azul rey de mangas negras en transparencia y pantalón negro, hizo gala de su carisma y talento para convertir el auditorio, forrado en dorado y adornado con nochebuenas, en cómplice de las composiciones.



Los momentos más íntimos se vivieron cuando la directora invitó a prender las “velitas” que se les había dado y acompañar Noche de Paz (“Silent night”) y a ponerse de pie y bailar con “Sleigh Ride”, aderezada con gorros navideños para el coro, la orquesta y la directora.



La lista de composiciones se completó con “Christmas Oratorio”; “Somewhere in my memory” y “Star of Bethlehem” (“Mi pobre angelito”); For unto us a child is born” y “Hallelhuya”(“El Mesías); The nutcracker, suite Op. 71A, Overture, VII Dance of the reed flutes, IIIDance of the sugar plum fairy, y VIII Waltz of the flowers; Christmas Fanfare; Blanca Navidad; “L’enfance du Christ” (“The sheperds’ farewell”); “Bugler’s holiday”; “We wish You a Merry Christmas; Adeste Fideles; “Hark the angels sing” y un compendio de canciones de la Posada mexicana.



Al final, De la Parra recibió el aplauso al unísono de los asistentes, así como un arreglo floral de la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, a lo que ella correspondió repitiendo Sleigh Ride”.