Ben Affleck rechaza rumores y afirma que continuará siendo Batman

SAN DIEGO,California(AP )

El actor Ben Affleck informó que continuará siendo Batman luego de rechazar los rumores de que no saldrá en la próxima entrega aun cuando legó en fecha reciente las responsabilidades de director en la cinta.



Ante unos seis mil 500 admiradores en la Comic-Con de San Diego, Affleck afirmó que tiene previsto continuar en el papel principal de “The Batman”.



El viernes, la publicación The Hollywood Reporter dijo que Warner Bros. trabajaba en planes para “sacar con elegancia a Affleck como Batman” y dejo entrever que podría ocurrir antes de “The Batman”.



La versión amenazó con eclipsar la veloz presentación del sábado de Warner Bros en el Salón H del recinto que se enfocó en incrementar el interés en la película de superhéroes de los estudios “Justice League”, que será proyectada en noviembre.



“Déjenme ser muy claro. Soy la persona más afortunada del mundo. Batman es la parte más grandiosa en cualquier universo, DC o Marvel”, señaló Affleck.



El actor quiso desbaratar la impresión de que no está comprometido con el personaje, aun cuando no asumirá las labores de director.



Affleck elogió la visión del director Matt Reeves y señaló que él “será un simio en el suelo para Matt Reeves”. Reeves dirigió en fecha reciente la cinta “War for the Planet of the Apes”.



Una vez levantado el velo, Affleck y sus compañeros en la “Justice League”, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller y Ray Fisher hablaron de la próxima cinta, que tuvo sus tropiezos en fecha reciente cuando el director Zack Snyder la dejó por razones personales y Joss Whedon asumió la repetición de grabaciones y la conclusión de la película.