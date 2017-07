Will Smith se pone racista

SAN DIEGO, California(GH)

Netflix participó por primera vez en el icónico Hall H de Comic Con, con la presentación de dos de sus próximos largometrajes que se estrenarán este año, "Death Note" y "Bright".



Los directores y actores de ambas películas estuvieron presentes en el panel que se realizó por la tarde de este 20 de julio e incluyó la participación de los actores, Will Smith, Edgar Ramírez y Joel Edgerton por la película "Bright", y Nat Wolff, Keith Stanfield, y Margaret Qualley por "Death Note".



La película "Bright" trata de un mundo de fantasía donde la tierra es radicada por humanos, duendes y hadas, pero que al mismo tiempo cuentan con los mismos problemas sociales que la vida actual como el racismo.



"La historia se trata sobre una trastornada ciudad de Los Ángeles, y lo padre de esta película es que pude tratar temas sociales serios aunque se tienen a humanos, duendes y hadas; no es una película para niños, pude contar la historia que yo quise", dijo el director de Bright, David Ayer, quien también es conocido por dirigir la película de "Suicide Squad".



El actor Will Smith mencionó que "Bright" es la primera película en la que colabora con Netflix, y que no cree que la empresa de entretenimiento en línea es una competencia directa con el cine de Hollywood sino que sirve como un medio para expandir la manera en que los fanáticos ven las películas.



La otra película de Netflix presentada este jueves fue "Death Note", la cual está basada en un cómic tipo manga que trata de un cuaderno con el que se puede matar a cualquier persona al tan sólo escribir su nombre.



El director de "Death Note", Adam Wingard, explicó que su película trata de mejorar la percepción de las adaptaciones de cómics tipo manga y que al mismo tiempo busca presentar varios tipos de géneros en una sola película.Los productores de Netflix presentaron clips exclusivos de las películas, así como los cortos que ya se encuentran disponibles en línea.



"Death Note" será lanzada el próximo 25 de agosto y "Bright" se lanzará el 22 de diciembre, ambas sólo en Netflix.