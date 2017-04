"Luismi" sigue prófugo y no tiene para pagar, señalan

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luis Miguel no aparece. Hasta ayer por la tarde seguía prófugo de la justicia estadounidense ya que, a pesar de que tenía un citatorio ante la Corte de Los Ángeles, no acudió.



De acuerdo con información de Univisión, el que sí estuvo ante la juez Virgina Philips fue su asistente, John Madera, quien declaró que el cantante mexicano no tiene dinero para pagar el millón de dólares que le exige su ex mánager, William Brockhaus.



Esta demanda es la que provocó la orden de arresto que emitió el lunes pasado la juez por considerar que Luis Miguel está cometiendo desacato al negarse a recibir los citatorios y no acudir a las audiencias.



El martes, el abogado del demandante, Kenneth Kelly, declaró: “Una jueza distrital emitió una orden de arresto cuando el señor Luis Miguel no compareció ante la corte en respuesta a una orden judicial”. Brockhaus, quien fuera representante de Luis Miguel Gallego Basteri, demandó por más de un millón de dólares al “Sol de México” argumentando incumplimiento de contrato. En 2015, el cantante canceló numerosos conciertos debido a problemas de salud.



El abogado Kelly añadió que desconoce el paradero de Luis Miguel, pero que sabe que estaba en Los Ángeles cuando le fue enviado el citatorio para la comparecencia del lunes.



Con la orden de arresto ya en su contra, se esperaba que el cantante acudiera a la audiencia de ayer pero de acuerdo con el programa Primer Impacto, de Univisión, el único que acudió fue John Madera, quien explicó que no ha visto a Luis Miguel, que sólo tienen comunicación con él a través de una aplicación que borra conversaciones cada 24 horas y que está en bancarrota.