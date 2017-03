Sergio Mayer aclara que sí cantaba y no vio excesos en Garibaldi

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de que Paty Manterola revelara a un programa de televisión en Estados Unidos que durante su estancia en Garibaldi fue testigo de excesos de drogas y alcohol en sus compañeros, es Sergio Mayer quien desmiente que eso haya sucedido, al menos en el grupo y respecto a lo de que ni él ni Charly cantaban, el también actor explicó que sí cantaban, pero poco.



“Yo no he visto la entrevista pero no veo coherencia en lo que me han dicho porque eso no fue así, de hecho Paty sacó una nota aclaratoria en la que dice que ella hablaba de otros grupos y no de Garibaldi sobre lo de los excesos, lo que ella haya vivido es distinto, todo fue bueno durante la época que duró. Yo nunca vi si alguno de mis compañeros tuvo excesos pero cada quien debería de hablar de su propia historia”, dijo.



Respecto a las declaraciones en las que Manterola aseguró que Mayer y Charly no cantaban, el productor comentó que si bien no tenían las voces de sus compañeros, sí cantaban, aunque no con la misma capacidad de los demás.



“Eso de que unos cantaban y otros no tampoco es cierto, digo es algo que todos saben que no todos cantábamos igual, unos lo hacían más que otros, por eso éramos un grupo, No vas a Viña del Mar dos veces seguidas y ganas una Gaviota de Plata sin cantar. Me parece una declaración fuera de contexto porque sería tonto pensar así”, detalló.



Mayer afirmó que su amistad con Manterola continúa, aunque no se frecuentan tanto, pero que incluso este miércoles, la cantante y actriz le mandó un mensaje disculpándose y aclarando lo que sucedió.



“Este miércoles me mandó un mensaje para explicarme que fueron declaraciones fuera de contexto y así lo entiendo. Nos vemos poco pero a todos les tengo mucho cariño fueron mis hermanos con quienes vivimos tiempos increíbles”, añadió.