Jenny Slate habla sobre su ruptura con Chris Evans

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Jenny Slate y Chris Evans sostuvieron una relación de casi un año, y es hasta ahora que la actriz habló sobre el rompimiento.En entrevista para Vulture y New York Magazine , Stale confesó que ambos eran muy distintos y que, tanto la distancia como las diferencias entre ellos dieron fin a la relación."Para ser honesta, no pensé que yo fuera su tipo. Finalmente, fue como ‘¿Oh, tienes estos sentimientos por mí?’; yo estaba mirando alrededor como ‘¿Es esto una broma?’ Quiero decir, entiendo por qué, creo que soy hermosa, pero he tenido un cierto estilo de vida, y soy un tipo de persona muy, muy diferente, no quiero ser un experimento”, reveló.Aunque Jenny no habla con Chris desde hace tiempo, espera que algún día puedan ser amigos, pues la relación amorosa no acabó en malos términos."No estamos en malos términos, pero en realidad no nos hemos visto, ni hablado mucho. Creo que es probablemente lo mejor. Me encantaría ser su amiga algún día... Sin arrepentimientos", aseguró.Chris Evans y Jenny Slate se conocieron durante el rodaje de la película "Gifted", y su romance se hizo oficial cuando ambos asistieron al estreno de la película animada "The secret life of pets" en junio del año pasado; la separación se dio a conocer a inicios de este año.