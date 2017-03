El último álbum de estudio de Chuck Berry saldrá en junio

ST. LOUIS, Missouri(AP )

El último álbum de estudio de Chuck Berry saldrá a la venta el 16 de junio.



El disco, titulado "Chuck", se anunció en octubre, cinco meses antes de la muerte el sábado del pionero del rock a los 90 años.



"CHUCK" es el primer álbum de Berry desde "Rock It", de 1979.



Dualtone Records señaló que ocho de las 10 nuevas grabaciones estaban escritas por el artista, que trabajó en el disco hasta 2014.



Berry siguió supervisando la producción y reclutó a su familia y a un amigo para ayudar a completarla, añadió la disquera.



Además de los hijos y el nieto de Berry, en el álbum actúan Nathaniel Rateliff y Tom Morello, de Rage Against the Machine.



La obra incluye un tema titulado "Lady B. Goode", descrito como la heredera simbólica de uno de los mayores éxitos de Berry, "Johnny B. Goode".