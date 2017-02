Conan O'Brien hace chistes en español y habla con Diego Luna

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un gringo llegó a México. Antes de grabar este miércoles su programa Conan O’Brien Without Borders: Made in Mexico en uno de los estudios de Televisa el comediante mostró un video de cómo cruzó la frontera hacia nuestro país por el desierto, simulando la travesía que en vida real emprenden miles de mexicanos y sudamericanos en busca de una vida mejor en el país vecino, y en la que muchos pierden la vida. Él la hizo con humor.



Los asistentes al set, portando su playera de "Conán" (con acento en la a) aplaudieron el video y dieron la bienvenida al humorista que apareció ante las cámaras con traje azul y bailando la música de la agrupación invitada, Calibre 50.



Tras su saludo y unos chistes en español sobre lo malos que son los muros (como el que puso su esposa en medio de la cama donde duermen), "Conando", como se hizo llamar a sí mismo, también se autonombró “El gringo que llora comiendo chile del que no pica”.



No hubo repeticiones, casi todo se grabó simulando un programa en vivo, como la entrevista con Diego Luna, en la que tras unos tragos de mezcal que el mexicano llevó consigo a la mesa de entrevistas, hablaron de su papel en “Rogue One”.



El actor recordó esa experiencia que él mismo compartió en su cuenta de Instagram sobre una mujer que llevó a su padre mexicano a ver la película con el fin de que éste notara en la pantalla grande a alguien que hablaba con su acento, como Diego.



Por supuesto, el tema de los muros y los latinos en el país vecino salió en la conversación. Con tono serio, Diego resaltó lo importante de hacerle saber a esa gente que está viviendo hoy con zozobra dentro o fuera de Estados Unidos que nos importan, que hoy más que nunca hay que ser empáticos, estar en el mismo frente, unidos. La asistencia estuvo de acuerdo, todos aplaudieron sus comentarios.



El que no apareció en la primera parte de la grabación fue Vicente Fox. El ex presidente mexicano sería parte de un segundo turno en el mismo foro.



Los que siguieron a través de redes sociales los sitios que “Conando” visitó los días pasados y que tuvieron la oportunidad de estar en el foro vieron el resultado de su caminata por la calle de 5 de Mayo en el Centro Histórico, la Alameda, Coyoacán y un ring de box.