"Split" lidera la taquilla en Estados Unidos

NUEVA YORK, EU(AP)

"Split", el thriller sicológico de M. Night Shyamalan, superó sorpresivamente las expectativas para las taquillas de los cines de Estados Unidos y Canadá pues se calcula que recaudó 40.2 millones de dólares durante el fin de semana.



"Split", estelarizada por James McAvoy, significó un éxito financiero, pues fue filmada con menos de 10 millones de dólares.







Aunque muchas personas estuvieron enfocadas el viernes en la juramentación presidencial de Donald Trump y el sábado en las marchas que se realizaron por todo Estados Unidos, "Split" duplicó los pronósticos para encabezar fácilmente la lista de todos los filmes.



La cinta, lanzada por Universal Pictures, reunió de nuevo a Shyamalan, director de "The Sixth Sense", con los expertos en películas de horror de bajo presupuesto de Blumhouse Productions.



En el segundo lugar quedó la secuela de acción de Vin Diesel, "xXx: The Return of Xander Cage", que recaudó 20 millones de dólares. Es la tercera cinta de la trilogía y la primera entrega en 12 años.



La cinta más taquillera del pasado fin de semana, el drama "Hidden Figures", bajó a un todavía sano tercer lugar. Se calcula que recaudó 16.3 millones de dólares.