José Ángel Bichir se apunta para ser youtuber

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un videoblog de cine, entre otros proyectos, es lo que pretende para 2017 José Ángel Bichir con el objetivo de entrar a plataformas digitales.



El actor del filme Jirón de niebla y la telenovela Cachito de cielo, se ha sorprendido de cómo algunos youtubers ganan dinero y no es poco.



“Uno de ellos gana millones y digo, ¿qué está pasando?”, ríe el histrión.



“Tengo dos que tres proyectos de los cuales aún no puedo decir mucho, pero uno es un videoblog de cine, con una empresa, un canal de televisión”, añade Bichir.



El hijo del también actor Odiseo Bichir, y sobrino de Demian y Bruno, reconoce que esa modalidad apenas la está conociendo ayudado por una amiga, quien lo está comenzando a conectar a ese mundo.



En lo que concreta la idea, José Ángel se preparará con miras al largometraje Sören, del realizador boliviano Juan Carlos Valdivia (American visa).



Es una historia inscrita en el género de comedia romántica a rodarse en locaciones del país sudamericano, México y Francia.



Y como en ella interpretará a un surfista y músico, ocupará los meses pospuestos del proyecto, pues inicialmente estaba contemplado para arrancar el próximo febrero.



“Va para agosto y va bien porque es para entrenar más y no solamente eso, sino que debo tocar la trompeta y diferentes cosas, (el personaje) es un trotamundos y viaja por todo el globo terráqueo”, establece el entrevistado.



Antes de Sören ya fue invitado a una comedia que espera confirmar pronto.



Con su papá. Lo que también ya comunicó a su papá Odiseo es que ambos deben ajustar agendas para trabajar juntos en la obra Una vida en el teatro.



Original del autor estadounidense David Mamet, la puesta en escena cuenta la historia de un veterano de la actuación y un joven actor talentoso y lleno de aspiraciones profesionales.



“Tenemos que organizarnos bien, buscar productores que puedan ponerse chidos (risas), son dos actores nada más y suena bien, tenemos ganas de montarla desde hace tiempo y ya le dije a mi padre”, expresa entusiasta.