Tres veces Ana llega a su capítulo final

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Vestidos de novia, sueños, besos, promesas concretadas y sangre es lo que se verá en la recta final de la telenovela Tres Veces Ana que este domingo llega a su final después de una historia llena de amor y odio en las vidas de las hermanas Ana Lucía, Ana Leticia y Ana Laura.



Durante las grabaciones de estas escenas finales en una locación al Sur de la Ciudad de México, con vestido de novia puesto, Angelique Boyer aseguró que esta es la primera ocasión en la que alguno de sus personajes tiene una boda bonita.



“Hoy tuvimos la oportunidad de grabar dos bodas, Ramiro tiene unos sueños muy extraños el pobrecito carga muchos fantasmas y está pasando por una crisis emocional muy fuerte y además se le ocurre dormirse y soñar con Ana Laura el día de su boda pero al quitarle el velo se da cuenta que es Ana Leticia y no conforme con eso lo apuñala y le dice “te recuerdo que yo no presto mis juguetes” ¡qué macabro! es una boda de sangre”.



“El de Ana Laura es el final más bonito de las tres sin duda, el personaje que más evolucionó a lo largo de la historia, es una mujer mucho más feliz, siempre fue muy pura en sus sentimientos pero luchó por seguir siendo feliz, no se dejó engañar ni atrapar por las malas vibras, es un personaje que se ha superado en todos los aspectos, agradezco mucho este personaje y es de las pocas novias felices que he hecho o la única”.



En el aspecto personal, ya que en vida real es novia de uno de sus co protagonistas, Sebastián Rulli, la actriz señaló que por el momento no piensa en boda, pues está enfocada en vivir cada etapa de su noviazgo “al cien”.



“No hay prisa, si llega el momento ya lo sabrán, es desesperante la pregunta tantas veces”, dice.



Tres Veces Ana, protagonizada por Angelique Boyer, Sebastián Rulli, David Zepeda y Pedro Moreno, trajo de nueva cuenta a la pantalla chica la historia de las trillizas huérfanas.