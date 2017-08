Adela Micha negocia con Azteca

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Recibida por el productor Roberto Álvarez en el Foro 6, Adela Micha estuvo en TV Azteca para negociar su participación en un proyecto del que no quiso dar detalles.



"No anden de ansiositos", dijo la periodista durante una transmisión por Facebook en la que mostró su llegada a la televisora del Ajusco.







Al llegar al camerino, Micha se puso contenta de que le habían puesto chocolates de almendras así como "mangotitos" (gomas en forma de mango cubiertas de chile) pero hizo notar que los refrescos que había no eran light. Minutos después le llevaron varias latas y enseguida destapó una.



"No vengo de trabajo, vengo a una entrevistita", explicó Micha en otro momento de la transmisión y mientras reía a carcajadas con algunos de los comentarios de sus fans, quienes le dijeron que se veía mejor en Azteca que en Televisa. "Qué bueno que mandaste a Televisa a...", le escribió uno de los usuarios. Ella respondió: "Pues en realidad ellos me mandaron... pero lo tomamos con filosofía". Luego agregó: "¿Qué sería más escándalo, verme en Televisa o en TV Azteca?".



Mientras recorría los pasillos se encontró con una foto del periodista Sergio Sarmiento y soltó el comentario: "Ése es mi cuate" Adela Micha dejó entrever que pronto tendrá proyecto. "Pero no puedo contar; aguanten vara", respondió a fans.